Inicio Ciclo Lectivo: Fortalecen Educación Superior

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba encara la etapa final de organización para el ingreso al Nivel Superior 2026. Tras el proceso de preinscripción iniciado en noviembre pasado, las instituciones de gestión estatal y privada de toda la provincia se encuentran completando los registros de los aspirantes que, en el mes de marzo, darán inicio al Seminario de Ingreso a la Educación Superior (SIES), instancia fundamental para el trayecto académico.

La propuesta para este año se destaca por una distribución estratégica que alcanza a todos los departamentos de Córdoba. Esta expansión territorial permite que miles de jóvenes y adultos accedan a una formación de calidad en cercanía con sus hogares, evitando el desarraigo y promoviendo el desarrollo local. Las carreras, que otorgan títulos con validez nacional, han sido diseñadas bajo la “Modalidad Combinada”, un sistema que alterna la presencialidad con entornos virtuales, optimizando los tiempos de estudio y facilitando el cursado a lo largo de los cuatro años de duración.

Dentro de la oferta académica, el Ministerio ha priorizado el fortalecimiento de los profesorados de Educación Secundaria en áreas críticas como Matemática, Física, Química y Biología, así como en las disciplinas de Educación Especial y profesorados de nivel Inicial y Primario.

Paralelamente, a través de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE), se han incorporado trayectos técnicos de vanguardia como la Tecnicatura Superior en Ciberseguridad, Ciencia de Datos e IA, y Gestión de Energías Renovables, orientados a cubrir las vacantes de empleo en sectores de alta tecnología y sostenibilidad.

Para quienes aún deben completar su trámite o consultar vacantes, el Ministerio mantiene a disposición los canales digitales. Los Institutos de Gestión Estatal gestionan la inscripción a través de la web oficial de la Dirección General de Educación Superior, mientras que para la gestión privada la inscripción se concreta directamente en cada institución.

Sobre la relevancia de esta política educativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “El nivel superior de gestión estatal y privada es una estrategia provincial fundamental para integrar educación, trabajo y desarrollo territorial. Estamos convencidos de que fortalecer estos institutos es potenciar el motor productivo de Córdoba, garantizando que cada estudiante tenga una oportunidad real de profesionalización en su propia región”.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, resaltó: “Esta apertura no solo ofrece la posibilidad de obtener un título con validez nacional, sino que también garantiza que la formación esté profundamente conectada con las necesidades reales de nuestro territorio y con las demandas del mercado laboral futuro. La Modalidad Combinada y la expansión de la oferta en el interior provincial demuestran nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la calidad educativa”.

Finalmente, el director general de Educación Superior, Ariel Zecchini, aportó detalles sobre el inicio de las actividades: “El inicio del SIES en marzo representa la puerta de entrada a un sistema de formación docente y técnica de excelencia. Trabajamos para que los Institutos de Educación Superior sean espacios donde el conocimiento y la práctica profesional se encuentren, asegurando que nuestros egresados posean las competencias específicas para un desempeño efectivo en los diversos campos del saber y una salida laboral inmediata”.

Link datos de contacto de oferta Superior pública: https://gestionestudiantes.cba.gov.ar/NoUsuario/ConsultaSuperior.aspx

Link detalle de la oferta de carreras, profesorados y tecnicaturas, y la ubicación de los Institutos de Educación Superior SFP: www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/dges-oferta-2025.php