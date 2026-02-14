Gobernación de Córdoba convocó al gremio docente por salarios y otros temas

En el cierre de la semana la Secretaria General de la Gobernación convocó a la conducción del Sindicato docente para iniciar el periodo de conversaciones de actualización salarial.

El gremio presentó una serie de ítems ante el Secretario General de la Gobernación, entendiendo que son prioritarios para el conjunto de los trabajadores docentes:

1.Recuperación del poder adquisitivo.

2.Aumentos por IPC.

3.Blanqueo de las sumas no remunerativas.

4.Continuidad del Fonid para activos y jubilados, con actualización por IPC.

5.Eliminación del Fosaec.

6.Derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria 11.087.

7.Eliminación del Item Profesionalidad Docente.

8.Ratificar la solicitud realizada con otros gremios estatales en brindar una urgente solución a las y los trabajadores afectados por los descuentos del Banco de Córdoba.

Desde la Secretaría de la Gobernación manifestaron que reciben las demandas del gremio y en el transcurso de la semana próxima será convocado para la entrega de la Propuesta Salarial. Ante ello, UEPC iniciará los procesos de información, consulta, debate y resolución estatutarios.

Del encuentro participaron, por la UEPC, el secretario general, Roberto Cristalli; la secretaria general adjunta, Eli Vidal; el secretario de Coordinación Gremial, Darío Ricardo y la secretaria de Organización, Cecilia Palacios.