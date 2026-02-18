Finde largo de Carnaval: Cerca de 3 millones de personas se movilizaron en el país

Por el feriado largo de Carnaval, cerca de 3 millones de personas viajaron por el país y generaron un impacto económico superior al billón de pesos. Lo dió a conocer el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Informe

Durante el fin de semana largo se movilizaron 3 millones de turistas, lo que representa un aumento interanual del 7,2% respecto de 2025 y supera la marca previa de 2023, cuando habían viajado 2,9 millones de personas.

El impacto económico directo alcanzó $1.007.793 millones, impulsado por gastos en gastronomía, transporte, alojamiento, recreación y compras.

El gasto diario promedio fue de $111.605 por persona, aunque registró una baja real del 7,7%. En contraste, la estadía media se extendió a 3 días, superando los 2,8 días del año pasado.

El relevamiento indicó que el comportamiento de la demanda estuvo fuertemente vinculado a descuentos en hotelería y transporte.

Pese al clima variable en las diferentes regiones, el movimiento no se vio afectado de forma significativa, lo que ratifica que el Carnaval ya es una fecha consolidada.

En cuanto a las preferencias, las ciudades con tradición carnavalera encabezaron la convocatoria, especialmente en las provincias del Litoral y el Norte, la Provincia de Córdoba, la Costa Atlántica y destinos del sur argentino.

Un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para vacacionar durante el feriado, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE. En términos reales, el esfuerzo económico se mantuvo casi sin cambios respecto de 2025.

Un feriado que se consolida

El Carnaval se celebra oficialmente como feriado nacional desde hace 15 años, tras haber sido eliminado del calendario durante más de tres décadas. Los números récord de 2026 refuerzan su relevancia social, cultural y económica.