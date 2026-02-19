Gobierno de Córdoba recibió reconocimiento por emisión internacional de títulos públicos

El Gobierno de la Provincia de Córdoba recibió el reconocimiento “Subnational Deal of the Year” otorgado por LatinFinance, por la emisión internacional de títulos públicos realizada en julio de 2025 por USD 725 millones, una operación que marcó un hito para el financiamiento subnacional argentino.

La distinción reconoce una transacción que permitió a Córdoba regresar a los mercados internacionales de capitales después de más de siete años, reabriendo el acceso al crédito externo para emisores subsoberanos tras un prolongado período de volatilidad macroeconómica e incertidumbre jurídica.

El ministro de Economía y Gestión Pública de la Provincia, Guillermo Acosta, destacó que el éxito de la operación fue el resultado de un proceso de planificación y diálogo sostenido con los inversores y las autoridades nacionales. “Reabrir el acceso al mercado internacional después de más de siete años, y hacerlo en el desafiante contexto argentino, posicionó a Córdoba como un emisor subsoberano creíble, con disciplina fiscal, reglas claras y un marco institucional sólido”, señaló.

Además de la emisión de nuevo financiamiento, la Provincia instrumentó una estrategia integral de gestión de pasivos, que incluyó una oferta concurrente para recomprar la totalidad de sus bonos en dólares con vencimiento en 2027.

Utilizando parte de los fondos obtenidos, Córdoba logró recomprar más de USD 360 millones de esos títulos, a un precio cercano al valor nominal, lo que permitió extender su perfil de vencimientos, reducir el riesgo de refinanciación de corto plazo y mejorar la previsibilidad financiera; estableciendo un modelo replicable para sus pares que buscan reconectar con inversionistas globales.

Los recursos obtenidos se destinaron prioritariamente a la cancelación de deuda existente y al financiamiento de infraestructura estratégica, incluyendo obras viales, energéticas y de agua, fundamentales para fortalecer las cadenas de valor productivas de la provincia.

“Estamos invirtiendo en infraestructura clave y trabajando en mecanismos de financiamiento que profundicen la inversión privada, generen empleo y aumenten nuestra capacidad exportadora. La estabilidad fiscal y el orden de las finanzas públicas son herramientas centrales para seguir creciendo”, explicó Acosta.

Los Premios LatinFinance se constituyen uno de los reconocimientos más prestigiosos del mercado financiero de América Latina, ya que distinguen anualmente a las operaciones más relevantes de financiamiento soberano y subnacional en función de su impacto, estructura, innovación y capacidad de acceso a los mercados internacionales. En ese marco, el premio “Subnational Deal of the Year” otorgado a Córdoba reconoce una estrategia sostenida de disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y gestión responsable del financiamiento.

Nueva emisión internacional 2026

La solidez de la estrategia financiera volvió a reflejarse en enero de 2026, cuando Córdoba accedió nuevamente a los mercados internacionales y concretó una colocación de deuda por USD 800 millones, a una tasa del 8,95%, bajo legislación del estado de Nueva York.

La operación registró una demanda de USD 1.600 millones, duplicando el monto finalmente adjudicado, y los fondos obtenidos se destinaron tanto a la recompra de pasivos, con el objetivo de ordenar el perfil de vencimientos, como al financiamiento de infraestructura estratégica.

El reconocimiento otorgado por LatinFinance y las sucesivas emisiones internacionales consolidan el posicionamiento de la Provincia como una jurisdicción con capacidad de planificación financiera, acceso sostenido al crédito internacional y una estrategia orientada al desarrollo productivo y la inversión en infraestructura, en coherencia con su rol central dentro de la economía argentina.