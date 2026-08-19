Fuerzas de Seguridad y Violencias de Género: Dictan primera Cátedra Abierta

La Secretaría de la Mujer del Gobierno de Córdoba invita a la primera Cátedra Abierta «Fuerzas de Seguridad y abordaje de las violencias de género», que se dictará en el marco de la 8va Cohorte de la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género 2026.

El encuentro tiene por objetivo fortalecer las herramientas del Estado con perspectiva de género es la clave para instituciones más eficientes, profesionales y comprometidas con los Derechos Humanos.

En ese sentido, se trata de un espacio de formación virtual sobre temáticas estratégicas, abierta a toda la comunidad, que tendrá lugar el sábado 22 de agosto a las 9:30 horas, de manera virtual, a través de la transmisión en vivo por el Canal de YouTube de la Secretaría de la Mujer @Secdelamujercordoba.

Contenido de la primera Cátedra Abierta

En detalle, los temas abordados por la capacitación son:

Rol de las fuerzas de seguridad en situaciones de violencia de género

Primeras intervenciones: recepción de denuncias y actuación inmediata

Protocolos de actuación con perspectiva de género

Marco normativo nacional y provincial

Prevención de la revictimización

Formación en género dentro de las instituciones de seguridad

Violencia institucional y género

Uso de tecnologías en la prevención (botones antipánico, dispositivos duales, etc.).

Lo que hay saber

Gratuita y para todo público: No requiere inscripción previa.

La participación es independiente a la de la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.

La asistencia es obligatoria para el personal de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba que curse la Diplomatura.

Para quienes estén cursando esta edición 2026 de la Diplomatura, la participación es optativa (no computa para el 80% de asistencia requerida para su aprobación).

Se otorgará certificación de participación, tanto para las estudiantes de la Diplomatura como para el público en general.

Contacto

Las Cátedras Abiertas tienen el propósito de ampliar el acceso a contenidos estratégicos de la Diplomatura, una propuesta académica impulsada por el Gobierno de Córdoba a través de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; la Red de Universidades por la No Violencia hacia las Mujeres que nuclea Universidades Públicas y Privadas de la provincia de Córdoba y, Organismos Regionales e Internacionales.

Por más información comunicarse por WhatsApp al +54 9 351 733-8098 o vía mail a DiplomaturaContralaViolencia@cba.gov.ar.