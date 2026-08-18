Villa Tulumba sede de la Velada Patria del 17 de agosto, en Honor al General San Martín

El gobernador Martín Llaryora participó de la Velada Patria realizada en Villa Tulumba, en el marco de las actividades conmemorativas por el 17 de agosto, fecha en la que Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La celebración reunió a la comunidad de Villa Tulumba, que cuenta con 1.585 habitantes y contó con la participación del intendente Raúl Casas, en una jornada destinada a homenajear al General San Martín y mantener viva la memoria de quien fuera una de las figuras centrales de la Independencia de nuestro país.

Al inicio de su discurso el gobernador agradeció el recibimiento de los vecinos de la localidad y expresó: “Hoy conmemoramos a nuestro querido general José de San Martín, ese hombre valiente, perseverante, que cambió la historia para siempre, no solo de nuestro país, sino de la América total. Y lo hacemos nada más ni nada menos, que en el pueblo más lindo del mundo”.

El mandatario destacó también el trabajo en conjunto que se realiza con el municipio local para que las obras lleguen a la gente sin importar el color político.

“Nosotros tenemos que entender que en la Argentina hay que unirnos y empujar todos para el mismo lado. Como fue el deseo del General San Martín”.

Una noche para conmemorar a San Martín

La Velada Patria constituye una de las actividades tradicionales vinculadas a la celebración de fechas patrias, en esta oportunidad, la conmemoración del 17 de agosto, fecha del fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido en 1850.

La jornada fue una oportunidad para el encuentro en torno al homenaje al Libertador, con propuestas artísticas y la presencia de funcionarios públicos y familias de la localidad.