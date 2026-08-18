El Gobernador encabezó Acto Patrio del 17 de Agosto en Salsipuedes

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto conmemorativo por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y la ceremonia de elevación al rango de ciudad de Salsipuedes, en el departamento Colón, que cuenta con 15.882 habitantes según los datos relevados por el Censo 2022.

En la explanada de la Terminal de Ómnibus local y acompañado por el intendente David Strasorier, el gobernador participó del acto oficial en el que firmó el decreto que declara oficialmente a Salsipuedes como ciudad.

Durante el evento, el gobernador saludó a los vecinos, a las instituciones y a la comunidad educativa por estar presente en este día tan importante para la localidad.

“Estamos acá para rendirle honor al padre de la patria, nuestro general San Martín, Pero también este es un día histórico, porque hoy Salsipuedes se convierte en ciudad. Este reconocimiento no es un simple decreto, convalida algo que ustedes hicieron día a día, que es nunca rendirse, nunca bajar los brazos”, manifestó Llaryora.

Cabe destacar que la Ley 8.102, que establece el Régimen de Municipios y Comunas, determina que las poblaciones estables que superen los 10.000 habitantes serán reconocidas como ciudades.

En su turno, el intendente de la localidad describió este día como “una gran alegría para todos los habitantes de Salsipuedes”.

“La proclamación oficial de Salsipuedes ciudad nos ubica en el mapa de una forma diferente y también nos hace pensar en un futuro distinto, con bienestar y mejor calidad de vida para todos”, expresó.

Desfile

A continuación, el gobernador participó del tradicional desfile junto a la comunidad de Salsipuedes, en el marco de las celebraciones por el 17 de agosto.

La actividad contó con la participación de veteranos de Malvinas, bomberos voluntarios, Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La jornada se realizó en el marco de las actividades conmemorativas por el 17 de agosto, fecha en la que Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fallecido en 1850.