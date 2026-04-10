Fundación Construirnos convoca a Asamblea el día lunes 13

El Consejo de Administración de Fundación Construirnos, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el lunes 13 de abril de 2026, a la hora 20, en su sede social, sito en Av. Brinkmann 459, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Lectura del Acta Anterior;

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2025;

3) Elección de autoridades;

4) Reforma del Estatuto Social;

5) Consideración del Contrato de Adhesión Plan Casa Solidaria 65 m2 y Reglamento Interno.