Centro Social celebra su 85° aniversario. El 5 de septiembre será el festejo central

En la mañana de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa de lanzamiento de las actividades previstas con motivo de la celebración de los 85 años de vida institucional del Club Centro Social y Deportivo Brinkmann.

La presidenta, Anabel Ferrero, brindó detalles acerca del evento central que conmemorará este importante aniversario, el cual tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en la Sede Social.

Además, participaron Amílcar Poletti, integrante del Centro de Comunicaciones, y Cecilia Carranza, miembro de la Comisión Directiva.

Amílcar, además de compartir el trabajo que se viene realizando en torno a la historia del Club en el ámbito comunicacional, presentó “Raíces Rojinegras”, una recopilación histórica que aborda los orígenes de la institución antes de que Centro Social fuera denominado como tal. Esta obra ya se encuentra disponible en la web institucional (www.centrosocialbrk.com).

Por último, Anabel dio a conocer la gran cantidad de obras que se están llevando adelante tanto en la Sede Social como en la Ciudad Deportiva, las cuales serán presentadas en los próximos días a través de un video institucional.