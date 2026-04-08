Junta de Defensa Civil visitó las instalaciones de Frigorífico La Piamontesa

Conforme a la planificacion anual, la Junta de *Defensa Civil Brinkmann* visitó las instalaciones industriales de La Piamontesa S.A. empresa lider del sector a nivel nacional y motor economico de nuestra ciudad.

Se abordaron los siguientes temas:

– Mapa de peligros y vulnerabilidades del sector SE de la ciudad.

– Mapa de recursos para Emergencias de la empresa.

– Procedimientos de respuesta integrados.

– Recorrida de reconocimiento por instalaciones.

Participaron: Integrantes del gabinete ejecutivo municipal, Policia de la provincia, Bomberos Voluntarios, SEM y Guardia Local de Prevención y Convivencia.