Junta de Defensa Civil visitó las instalaciones de Frigorífico La Piamontesa

Conforme a la planificacion anual, la Junta de *Defensa Civil Brinkmann* visitó las instalaciones industriales de La Piamontesa S.A. empresa lider del sector a nivel nacional y motor economico de nuestra ciudad.
Se abordaron los siguientes temas:
– Mapa de peligros y vulnerabilidades del sector SE de la ciudad.
– Mapa de recursos para Emergencias de la empresa.
– Procedimientos de respuesta integrados.
– Recorrida de reconocimiento por instalaciones.
Participaron: Integrantes del gabinete ejecutivo municipal, Policia de la provincia, Bomberos Voluntarios, SEM y Guardia Local de Prevención y Convivencia.