Cooperativa convoca a Asambleas Primarias de Distrito el próximo 17 de abril

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda. convoca a Asambleas Primarias de Distrito, el próximo viernes 17 de abril.

CONVOCATORIA

CONVOCASE a Asambleas Primarias de Distrito para el día 17 de Abril de 2026 a las 17,00 horas en: para el Distrito Uno: Club Bertossi Brinkmann, calle San Juan N° 452 de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Para el Distrito Dos: Sede de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Limitada, Bv H. Yrigoyen 1275 de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Para el Distrito Tres: Centro de Jubilados y Pensionados de Colonia Vignaud, calle Independencia N° 510, Colonia Vignaud, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Para el Distrito Cuatro: Salón de Usos Múltiples (predio ferrocarril), calle San Martín S/N de la localidad de Seeber, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.