Presentaron edición 2026 de la Rifa de la Ciudad

Se presentó la edición 2026 de La Rifa de la Ciudad de Brinkmann, en la que hay más de $60.000.000 en premios en efectivo.

La presentación estuvo a cargo del Intendente Mauricio Actis, junto a la Directora de Juventud, Deportes y Recreación Dalila Gallino, y los representantes de los clubes locales Atlas, Bertossi, Centro Social y San Jorge.

Esta edición 2026 tendrá 1200 números a la venta. Habrá 6 sorteos mensuales con 4 premios de $200.000 y 1 de $800.000 cada uno. El primer sorteo será en mayo con los adherentes que tengan la cuota al día. El costo es de $120.000 de contado o en 8 cuotas de $15.000.

También habrá un sorteo por cancelación total en agosto con 4 premios de $350.000 y 1 $1.250.000, y el gran sorteo final con $32.500.000 en premios.

Ademas la rifa 2026 viene con un Sorteo Extra en el marco de las Patronales con 1 moto, 1 smart TV, 1 freidora y camisetas para alentar a la selección en el mundial.

El objetivo de la rifa, un año más, es que cada institución recaude fondos para sostener y mantener las distintas disciplinas deportivas.

Acercate a tu club y buscá tu número de la suerte.