  • 7 abril, 2026

Locales

Presentaron edición 2026 de la Rifa de la Ciudad

Abr 6, 2026

Se presentó la edición 2026 de La Rifa de la Ciudad de Brinkmann, en la que hay más de $60.000.000 en premios en efectivo.

La presentación estuvo a cargo del Intendente Mauricio Actis, junto a la Directora de Juventud, Deportes y Recreación Dalila Gallino, y los representantes de los clubes locales Atlas, Bertossi, Centro Social y San Jorge.

Esta edición 2026 tendrá 1200 números a la venta. Habrá 6 sorteos mensuales con 4 premios de $200.000 y 1 de $800.000 cada uno. El primer sorteo será en mayo con los adherentes que tengan la cuota al día. El costo es de $120.000 de contado o en 8 cuotas de $15.000.

También habrá un sorteo por cancelación total en agosto con 4 premios de $350.000 y 1 $1.250.000, y el gran sorteo final con $32.500.000 en premios.

Ademas la rifa 2026 viene con un Sorteo Extra en el marco de las Patronales con 1 moto, 1 smart TV, 1 freidora y camisetas para alentar a la selección en el mundial.

El objetivo de la rifa, un año más, es que cada institución recaude fondos para sostener y mantener las distintas disciplinas deportivas.

Acercate a tu club y buscá tu número de la suerte.