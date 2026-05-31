Fundación Construirnos entregó Aula Taller para el IECS Domingo F. Sarmiento

Fue en un acto llevado a cabo en el patio del edifico escolar. Asistieron los principales directivos de las cuatro entidades que conforman la familia institucional rojinegra: Centro Social, Mutual Centro, instituto Sarmiento y Fundación Construirnos. El municipio estuvo representado por el Intendente, Lic. Mauricio Actis, miembros de su gabinete, la presidente del Tribunal de Cuentas y un concejal. Acompañaron, los estudiantes del secundario y medios de prensa.

La actividad protocolar comenzó con la introducción del locutor y continuó luego con los discursos que, en esta oportunidad, se inició con las palabras sumamente apropiadas de la presidente del club Centro Social, Med. Vet. Anabel Ferrero, quien dijo que en la fecha se inauguraba una de las obras que están en marcha por los 85 años del club: un aula taller. Inmediatamente, le agradeció a cada uno de los cuatro pilares de este logro: a Mutual Centro, por cumplimentar en tiempo y forma la promesa de un aula. Luego, a la Fundación Construirnos por la responsabilidad con la que fue llevada adelante la edificación, trabajando sus constructores en fines de semana y aún con lluvia para poder llegar a término.

También centró en las directoras, Antonella Gianinetti y Lucila Alias, el reconocimiento extensivo a todo el equipo docente y auxiliar del Instituto Sarmiento. Ponderó la innovación permanente, el compromiso de brindar la mejor calidad educativa, algo que se va a potenciar con esta nueva aula taller. A los estudiantes, les manifestó que deseaba que les resulte de suma utilidad y provecho.

Prosiguió en sus conceptos agradecidos a todo el personal del club, que forjan el día a día y son la cara visible de la institución, así como a los miembros de la comisión directiva, de quienes ratificó que forman un maravilloso equipo de trabajo. Igualmente, fue muy enfática con la gratitud a los expresidentes del club, porque saben lo que es estar en el rol que ella está ahora ocupando y siempre gestionaron favoreciendo el desarrollo. Estuvieron presentes los expresidentes: Carlos Varesio, Clider Gorgerino, Eldo Chiavassa, Omar Saleg, Juan Giaveno y Rubén Dotta. Cerró su alocución, valorando el acompañamiento municipal a las constantes demandas del club.

El intendente municipal, Lic. Mauricio Actis, clausuró la dupla de oradores, remarcando la grata novedad que significa inaugurar un aula. Elogió la forma de trabajo de la familia institucional rojinegra y que es la articulación de los cuatro pilares que la integran.

Posteriormente se produjo la entrega de llaves que estuvo a cargo del presidente de Mutual Centro, Lic. Ariel Bosio que la puso en manos de las directoras de los tres niveles educativos: Lic. Lucila Alias y Lic. Antonella Gianinetti. El corte de cintas, posteriormente, fue con los principales directivos de las cuatro instituciones intervinientes: Federico Díaz, Ariel Bosio, Anabel Ferrero, Antonella Gianinetti y Lucila Alias, así como el intendente Actis y la presidente del HTC, Mariela Quinteros.

Finalizadas las acciones protocolares, todos los asistentes ingresaron en el nuevo bien, que fuera diseñado por la arquitecta Agostina Scotta y que comprende 240 metros cuadrados. Lo necesario para el destino del mismo que será un Aula Taller de Robótica e Informática, atento a los lineamientos de la especialidad que brinda el nivel secundario en el ciclo orientado. La obra tiene dos puertas de acceso, amplios ventanales que permiten el ingreso de iluminación natural. El aula tendrá, también, la posibilidad de transformarse en dos espacios a través de un biombo rebatible. El nuevo desafío es equipar integralmente la sala, con toda la aparatología prevista de instalar, situación que demandará un plazo de tiempo, para luego ser inaugurada, oficialmente, con su nueva condición específica. Por ahora, sus paredes crean el espacio indicado como para dar cabida a los proyectado por las autoridades educativas e institucionales.