Se realizó con éxito 2° Taller del Plan Estratégico Participativo Brinkmann 2050

En el marco del Plan Estratégico Participativo Brinkmann 2050, se realizó este jueves por la tarde en Salón Rex, con buen marco de público, el segundo taller de este año 2026. La jornada estuvo encabezada por el Intendente Mauricio Actis junto a integrantes de la Fundación ICES.

Este espacio busca darle continuidad al proceso iniciado en 2024, abriendo la participación a más vecinos y vecinas de la ciudad.

Un momento para pensar juntos cómo queremos que crezca y se desarrolle Brinkmann: los desafíos territoriales que nos esperan, el lugar donde vivimos hoy y el que queremos dejarle a las próximas generaciones.

El próximo encuentro en el marco del plan está previsto para el próximo miércoles 10 de junio en el SUM del Centro Cívico, con temática de «Planeamiento Urbano».

La ciudad que queremos ser y que nos merecemos la hacemos entre todos.