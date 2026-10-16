Fundación Construirnos entregó nueva unidad

Fundación Construirnos concretó de manera exitosa la entrega Nº19 del año, consolidando un histórico acumulado de 180 planes habitacionales ejecutados en la ciudad, en doce años de actuación en la actividad. En esta ocasión, la beneficiaria fue Cintia Suárez, quien recibió las llaves de su nueva vivienda correspondiente al programa Casa Solidaria 2. El inmueble se encuentra ubicado en la intersección de las calles Alberto Trógolo y Presidente Arturo Illia, en el loteo La Campiña del nuevo Barrio Juan Kuchen.

A solicitud de la adjudicataria, el traspaso de la posesión se realizó en un acto privado en el domicilio. La ceremonia contó con la presencia del intendente municipal, Lic. Mauricio Actis, y una comitiva de la fundación liderada por su presidente, Federico Díaz; los directivos Beatriz Varesio, Raúl Gagliardi y Marcelo Pivetta; los administrativos Marcelo Masín y Araceli Díaz; la arquitecta a cargo de la obra, Agostina Scotta; y el constructor Cristian Godoy. También acompañaron la presidenta del Club Centro Social, Anabel Ferrero; el directivo de Mutual Centro, Sebastián Burga; junto a familiares y amigos de la propietaria.

Durante su discurso, Federico Díaz agradeció la confianza de la familia Suárez -quienes ya suman dos viviendas obtenidas mediante el sistema- y compartió un balance positivo de la institución. El directivo adelantó que restan otorgar tres planes más antes del cierre de 2026 y destacó las proyecciones para 2027, año en el que prevén entregar 22 planes, de los cuales 18 ya están en distintas etapas de construcción. A su vez, subrayó la expansión regional de la fundación, anunciando una próxima inauguración en San Pedro y nuevos desarrollos en Morteros, impulsados por una sorpresiva adhesión de nuevos suscriptores.

Por su parte, Cintia Suárez expresó su gratitud hacia su familia por impulsarla a encarar el proyecto y elogió al equipo de trabajo de la fundación por la excelente atención recibida y la alta calidad constructiva del inmueble. A su turno, el intendente Mauricio Actis felicitó a la adjudicataria y celebró el crecimiento urbano local y vinculó este logro con la proyección «Brinkmann 2050», la cual promueve una comunidad integrada que reciba y abrace tanto a los ciudadanos nativos como a las familias que deciden radicarse en la localidad.

El acto formal prosiguió con la firma del Acta de Entrega de Posesión y Recepción de Vivienda bajo la modalidad «llave en mano», confeccionada por la abogada Gabriela Suárez y rubricada por el presidente Díaz y la beneficiaria. Posteriormente, se cumplió con la tradición institucional cuando Marcelo Masín obsequió a la propietaria un limonero, símbolo de las costumbres de los ancestros de cultivar especies útiles en los patios hogareños.

El emotivo cierre incluyó la entrega formal de la llave por parte de Beatriz Varesio y el tradicional corte de cintas del que participaron las principales autoridades presentes junto a la titular de la vivienda.

Finalmente, los presentes recorrieron las instalaciones del flamante bien, destacándose su muy funcional distribución, comodidad y el uso de materiales novedosos de primera calidad.