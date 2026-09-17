Fundación Construirnos entregó nuevo bien en Barrio Juan Kuchen

Fundación Construirnos efectuó la 18va. entrega del año 2026, alcanzando un acumulado de 179 planes ejecutados. La beneficiaria es Carolina Tiranti y la vivienda comprende un plan Casa Solidaria y dos planes Casa Solidaria 2. El nuevo hogar está ubicado en calle Presidente Arturo Illia Nº 241, en el loteo La Campiña del nuevo Barrio Juan Kuchen.

Por expreso pedido de la beneficiaria, la entrega de posesión se realizó a través de un acto privado frente al nuevo domicilio. En representación de la fundación, asistieron su presidente, el Sr. Federico Díaz; los administrativos Marcelo Masín y Araceli Díaz; y las arquitectas de la entidad, Agostina Scotta y Gisela Hidalgo, esta última a cargo del diseño y la dirección técnica de la obra. El encuentro se completó con la adjudicataria Carolina Tiranti y sus familiares.

Durante su alocución, el presidente Federico Díaz agradeció a la familia por haber confiado en la organización para concretar el proyecto de casa propia. Destacó que la edificación significó un desafío muy importante y celebró haber cumplido con lo prometido en tiempo y forma.

Asimismo, señaló que la fundación continúa trabajando a paso firme en la ciudad y expande su accionar -de manera paulatina en la región- con desarrollos en Colonia Vignaud, Morteros, una primera unidad próxima a finalizar en Colonia San Pedro, y planes de apertura hacia Seeber y Porteña.

Por su parte, los nuevos propietarios expresaron su gratitud hacia todo el equipo de trabajo de la entidad -desde directivos y administrativos hasta arquitectas, constructores y carpinteros-, resaltando el excelente trato recibido y la calidad de la construcción lograda.

Posteriormente, se procedió a la firma del Acta de Entrega de Posesión y Recepción de Vivienda bajo la modalidad «llave en mano», redactada por la escribana Dra. Paula Suárez. La rúbrica fue estampada por el presidente Federico Díaz y la beneficiaria Carolina Tiranti.

Siguiendo con la tradición de la entidad, Marcelo Masín hizo entrega del obsequio institucional: un limonero. Este frutal, cargado de un profundo simbolismo universal, busca rescatar la antigua costumbre de plantar especies útiles en los patios del hogar.

El emotivo cierre del acto incluyó la entrega formal de la llave, a cargo de la arquitecta Gisela Hidalgo, seguida por el tradicional corte simbólico de cintas en el que participaron Díaz, Masín, Hidalgo, la propietaria Carolina Tiranti y su esposo.

Para finalizar, los presentes recorrieron las instalaciones del nuevo inmueble, donde pudieron apreciar un destacado diseño arquitectónico que está caracterizado por sus amplios espacios, el aprovechamiento de la luz natural y el uso de materiales novedosos de alta calidad.