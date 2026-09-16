Guardia Local continúa con su tarea de controles de tránsito

Durante los últimos días, la Guardia Local de prevención y Convivencia y el Cuerpo de Inspectoría Municipal, en trabajo conjunto con la Policía local, continuó con los controles de tránsito en diferentes sectores de la ciudad.
Se realizaron controles a autos y motocicletas en las intersecciones de:
* Alte. Brown y Córdoba.
* Int. Zampol y Bolivar.
* Bv. Belgrano y Pasaje Democracia.
* Alicia M. de Justo y Mitre.
Allí se labraron actas por licencias vencidas y giro prohibido en U, entre otras.
Además, continúan los patrullajes diarios por las calles de la ciudad en automóvil, bicicleta y a pie.
Por otra parte, el pasado fin de semana, se realizaron los habituales controles de alcoholemia a conductores de transporte público, dando todos resultados negativos.