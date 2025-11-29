Fundación para la Sanidad Animal «Tres Colonias» celebró su 30° aniversario

Con un sencillo acto protocolar llevado a cabo frente a su sede social, ubicada en Alicia Moreau de Justo 131, en la salida sur de la ciudad de Brinkmann, en la tardecita del jueves 27 de noviembre, a 30 años exactos de su nacimiento se vivió la ceremonia anunciada.

De la misma, participaron los integrantes del actual Consejo de Administración, así como también los consejeros fundadores de la entidad, el personal técnico y administrativo.

Dentro de los invitados se contó al intendente municipal de Brinkmann, Lic,. Mauricio Actis, acompañado por sus secretarios de: Gobierno, Tec. Marcos Grande, y de Servicios Públicos, Sr. Walter Olivera; el presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, CPN Matías Bustos; la referente del INTA Agencia Brinkmnann, Romina Castro y el Prof. Ronal Comba que representó a la parroquia local. La concurrencia se completó con la asistencia de familiares de algunos fundadores y personal ya fallecidos y los medios de prensa locales y zonales.

Con la introducción del locutor y cita de autoridades, se dio paso a las palabras del presidente, quien dio la bienvenida y luego, el primer secretario de la entidad, Sr. Clemar Scalerandi, hizo un repaso histórico de los hitos más destacados de la fundación. Su exposición tuvo datos de importancia que revelan el accionar silencioso, pero, en verdad es de suma utilidad para el sector agropecuario, el industrial y la comunidad.

Lo siguió en el uso de la palabra el intendente municipal, Lic. Mauricio Actis, que destacó el valor que tiene la fundación para los productores y la comunidad. El convenio para la confección de guías de hacienda, dijo, es una muestra de lo que implica trabajar en conjunto.

Luego se procedió a descubrir una placa histórica alusiva, con los nombres de los directivos iniciales y los actuales, por parte del presidente inicial, Sr. Néstor Cavallero y el actual, Sr. Claudio Novachig; el Lic. Actis; Romina Castro y Matías Bustos.

Acto seguido se entregaron presentes elaborados para la ocasión, a las autoridades e invitados especiales, a los directivos fundadores o a los familiares de los que ya han fallecido, así como al personal actual y a los iniciales o a los familiares en aquellos casos que ya no estén físicamente entre nosotros.

Con un refrigerio y un recorrido por el interior del local, que sorprendió gratamente a varios, culminó la sencilla celebración que organizó la Fundación Tres Colonias, lo que constituye su primer acto público ya que las instalaciones que estaba previsto inaugurar el 30 de marzo de 2013, no se concretaron por razones de postergaciones involuntarias y se comenzó directamente con el trabajo y servicio.

El propósito de esta celebración, más allá de remarcar los 30 años que en la vida de cualquier institución ya indica una acumulada trayectoria, es que la comunidad tome conocimiento de su existencia y sepa la utilidad que tiene no solo para el sector agropecuario sino para toda la sociedad, porque además de la actividad y los servicios que presta, brinda trabajo a varias personas, constituyendo una fuente laboral para una decena de personas.

Una síntesis histórica como descriptiva de sus servicios pone a consideración de la prensa y -por ende- al ámbito de actuación, los asuntos que ella atiende y que son de suma trascendencia para las comunidades como las nuestras con base en lo ganadero, lácteo, agropecuario y de la industria de la alimentación.