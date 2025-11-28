Concretaron Jornada de Sensibilización en Robótica Educativa

Se realizó este miércoles por la mañana en el Teatrillo Municipal la *Jornada de Sensibilización en Robótica Educativa*, con la participación de instituciones educativas de la ciudad.

Esta jornada promovida por la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio tiene como objetivo compartir los avances y logros que cada institución pudo dar este año en relación con la robótica y la programación.

El Gobierno de la Ciudad entiende que las tecnologías educativas son una herramienta potente que posibilita nuevas prácticas de enseñanza, por ello, propuso el Club de Robótica, el cual está dando sus primeros pasos.