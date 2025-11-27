Navidad: Cooperativa y Municipio trabajan para embellecer la ciudad

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda. junto a la Municipalidad de Brinkmann, comenzaron a trabajar para embellecer nuestra ciudad para estas fiestas.

Ambas instituciones colaboran con las luces para el árbol de Navidad y para las columnas ubicadas en distintos sectores, como la Plaza San Martín, Bv. San Martín, entre otros.

Para lo cual, entre la semana pasada y esta semana, se realizó el armado del tradicional árbol de navidad en la rotonda del acceso este de la ciudad con el montaje de la estructura, fijación, cableado y colocación de luces con vistas al encendido, como todos los años, el 8 de diciembre.