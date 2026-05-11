Fútbol «Apertura»: Nueve de Morteros y Sp. Suardi son los finalistas de la Zona Norte

Se jugaron los partidos semifinales de la Liga Regional de Fútbol San Francisco Zona Norte. Nueve de Morteros y Sp. Suardi fueron los grandes vencedores del domingo.

En La Villa, Nueve derrotó a Centro 2 a 1, y en el Bautista Monetti, Tiro Federal cayó derrotado ante Sp. Suardi por el mismo resultado (1-2).

PRENSA: CENTRO NO PUDO ANTE NUEVE

Fue derrota del rojinegro en Morteros ante Nueve 2 a 1.

El único tanto de Centro fue de Santiago Utrera, por la semifinal del Apertura de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte.

PRENSA SP. SUARDI: A LA FINAL

Sp. Suardi derroto a Tiro Federal de Morteros 2-1, en la semifinal del Torneo Apertura de Fútbol en primera división.

Velázquez e/c e Isleño fueron los goleadores rojiblancos.