Fútbol Infantil: San Jorge es semifinalista y jugará ante Porteña

Gran jornada para el fútbol santo en el Padre Jorge Isaac. Por los cuartos de final del Torneo Apertura, San Jorge recibió a Juniors de Suardi.
Compartimos resultados y goleadores de la tarde:
SAN JORGE vs JUNIORS DE SUARDI
Promocional: 3 – 2
Genaro Vivas- Alex Galetto- Benjamín Astrada
Preinfantil: 5 – 0
Giovani Tolosa x2-Bautista Martínez-Benjamín Ludueña-Valentino Tiranti
Infantil: 5 – 0
Fabricio Peralta-Bautista Farías-Andrés Ávila-Santino Lescano-Bastián Juncos
Prejuvenil: 3 – 1
Román Ponce-Nilo Naretto-Sebastián Gugliermone
Juvenil: 1 – 1 (4-2 en penales)
Agustín Lencina
Con estos resultados, las inferiores santas lograron ganar la llave y ahora recibirán el próximo sábado a Porteña Asociación, por las semifinales del torneo.