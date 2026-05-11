Fútbol Infantil: San Jorge es semifinalista y jugará ante Porteña

Gran jornada para el fútbol santo en el Padre Jorge Isaac. Por los cuartos de final del Torneo Apertura, San Jorge recibió a Juniors de Suardi.

Compartimos resultados y goleadores de la tarde:

SAN JORGE vs JUNIORS DE SUARDI

Promocional: 3 – 2

Genaro Vivas- Alex Galetto- Benjamín Astrada

Preinfantil: 5 – 0

Giovani Tolosa x2-Bautista Martínez-Benjamín Ludueña-Valentino Tiranti

Infantil: 5 – 0

Fabricio Peralta-Bautista Farías-Andrés Ávila-Santino Lescano-Bastián Juncos

Prejuvenil: 3 – 1

Román Ponce-Nilo Naretto-Sebastián Gugliermone

Juvenil: 1 – 1 (4-2 en penales)

Agustín Lencina

Con estos resultados, las inferiores santas lograron ganar la llave y ahora recibirán el próximo sábado a Porteña Asociación, por las semifinales del torneo.