Fútbol Club Atlas: Ganó el Sub 20. También convocan al resto de las categorías

Por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Morterense categoría sub 20, victoria de Club Atlas de Brinkmann, último campeón.

Resultado

ATLAS 2 goles Dardati Kevin y Campos Lisandro vs Milmar 1

El día jueves 12 de febrero a partir de las 20:30 horas comienza las prácticas de la categoría Seniors, preparatorio del torneo que comenzará el sábado 7 de marzo del 2026.

También se invita a todos los niños acercarse a la institución que quieran participar en el torneo de inferiores siendo las categoría 2013/14, 2015/16, 2017/18 y 2019/20.