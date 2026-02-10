Morteros: Confirman distancia 21k, para la competencia de Cross Runing Ansenuza

La Municipalidad de Morteros confirmó oficialmente los detalles de la tercera edición del Cross Running Ansenuza, que se desarrollará el domingo 14 de junio, en un entorno natural único que combina deporte, naturaleza y aventura.

La competencia se llevará a cabo en el Bajo de Morteros, dentro del área de la Parque Nacional Ansenuza y la reserva provincial, y contará este año con tres distancias oficiales: 5 km, 10 km y la nueva distancia de 21 km, que se suma como el gran desafío de esta edición.

La largada está prevista para las 9:00 horas, convocando a corredores de distintos niveles que podrán disfrutar de un circuito exigente y diverso, atravesando bosque nativo, senderos naturales, dunas, playa, caminos rurales y sectores de costa, en uno de los paisajes más emblemáticos de la región.

El intendente Sebastián Demarchi destacó que “el Cross Running Ansenuza se ha consolidado como un evento deportivo de referencia regional, que pone en valor nuestro entorno natural y posiciona a Morteros dentro del calendario deportivo provincial”.

Por su parte, desde la organización remarcaron que la incorporación de la distancia 21 km representa un paso más en el crecimiento de la carrera, ampliando la propuesta para atletas que buscan nuevos desafíos, sin perder el espíritu recreativo y de disfrute del paisaje.

Luego de dos ediciones exitosas, que convocaron a más de 300 competidores y más de 500 personas acompañando la jornada, el Cross Running Ansenuza vuelve a apostar por una experiencia integral, donde el deporte se fusiona con la naturaleza, el turismo y la identidad del territorio.

“En los próximos días se darán a conocer los detalles de inscripción y acreditaciones para esta nueva edición que promete volver a ser una verdadera fiesta del running en Ansenuza”, destacó Luciano Smut desde la Dirección de Turismo.