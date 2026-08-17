Fútbol: Facundo Yozwiak debutó en la 1° División de Quilmes de Buenos Aires

Una alegría enorme para toda la familia de San Jorge. Facundo Yozwiak tuvo su debut oficial en la Primera Nacional, en la victoria de Quilmes por 3 a 0 frente a San Telmo.

Un nuevo paso para Facu, que sigue creciendo y avanzando en su carrera, después de tantos años de esfuerzo, aprendizaje y sueños detrás de una pelota.

Desde San Jorge sentimos un enorme orgullo por este santito que se formó en nuestras inferiores y que hoy continúa abriéndose camino en el fútbol argentino.

¡Felicitaciones, Facu! A seguir luchando por todo lo que viene.