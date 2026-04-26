Fútbol Infantil Centro: Buena jornada ante Juniors

Las categorías inferiores del fútbol de Centro recibieron a Juniors de Suardi, con otra gran sumatoria de puntos que deja al rojinegro en lo más alto de la tabla general del Apertura:

Promo: empate 1 a 1 (Felipe Godoy).

Pre Infantil: victoria 8 a 0 (Ignacio Gallino x2, Manuel Amprimo x2, Lisandro Yralde, Benicio Rodríguez, Francisco Utrera y Justo Gagliardi).

Infantil: victoria 2 a 0 (Santiago Boscatti y Ulises Fernández).

Pre juvenil: victoria 4 a 0 (Jonathan Sánchez x2, Lisandro Ibáñez y Enzo Scarafia).

Juvenil: victoria 1 a 0 (Francisco Paolassi).

Con el triunfo de hoy, los chicos de categoría juvenil ya son campeones de esta primera parte del año.

Felicitaciones!!!

En la próxima, el rojinegro visita por la 7° fecha a San Jorge en el clásico.