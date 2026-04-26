Voley de Club San Jorge recibió a Tiro Federal

Las chicas de la primera división de Club San Jorge recibieron a Tiro Federal con victoria este viernes por la noche, en una nueva jornada del apertura de la liga Morterense.

El resultado del juego fue 3-1, con estos parciales: 21-25, 25-19, 25-16 y 25-17.

MUNDO SAN JORGE: VOLEY

Las chicas del vóley inferiores fueron visitantes de Tiro Federal por la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga Morterense.

Una jornada que tuvo la actuación de toda la tira, con victoria en Sub 13, ajustada derrota de la Sub 12 y partidos que quedaron para el local en las demás categorias.