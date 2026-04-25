Basquet: Con un juego pendiente, Unión San Guillermo y Libertad son los punteros

La fecha 7 del Asociativo de Basquet de la Morterense dejó dos punteros: Unión de San Guillermo y Libertad de Sunchales.

San Jorge tuvo fecha libre en Primera y sólo jugó en Inferiores.

Pendiente de juego el partido entre Tiro Federal y Sp. Suardi.

CENTRO NO PUDO ANTE LIBERTAD DE SUNCHALES

Derrota del rojinegro en casa. Fue 81-64 ante el líder Libertad de Sunchales, en un partido donde la visita estuvo siempre arriba en el marcador.

En U17 fue victoria de los chicos de Centro 63-51, con 18 puntos de Agustín Enrico y Tiago Cerutti Cárcano.

En la próxima, Centro quedará libre en primera, para jugar luego por la 9° fecha recibiendo el clásico en condición de local.

Resultados de la 7° Fecha

El Ceibo 86- San Isidro 84

Centro Social 64- Libertad (S) 81

Unión San Gmo 82- El Tala 75

Porteña 96- Nueve de Morteros 84

Tiro Federal – Sp. Suardi (juegan el martes)

Posiciones

Unión San Gmo 13- Libertad (S) 13- El Ceibo 12- Centro Social 11- Tiro Federal 10- Sp. Suardi 10- El Tala 10- San Isidro 10- Porteña 10- Nueve de Julio 8- San Jorge 7- Devoto 6.

Fecha 8

Unión San Guillermo vs El Ceibo (San Francisco)

El Tala (San Francisco) vs Porteña Asociación

San Jorge vs Sociedad Sportiva Devoto (Devoto)

Libertad (Sunchales) vs Tiro Federal (Morteros)

Sportivo Suardi vs San Isidro (San Francisco)