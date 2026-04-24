Fùtbol Infantil: Centro Social debutò en el Torneo Regional Amateur Juvenil ante Universitario

Las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 del fútbol infantil rojinegro jugaron este miércoles en Córdoba vs Universitario por la fecha 1 del Torneo Regional Amateur Juvenil. Los partidos fueron transmitidos en vivo por el youtube oficial de Centro.
Estos fueron los resultados:
– SUB 13: empate 1 a 1 (Manuel Grimaldi).
– SUB 15: empate 0 a 0.
– SUB 17: derrota 4 a 2 (Santiago Strumia y Vigo Páez).
En la próxima fecha, Centro será local de Tiro Federal de Morteros, el próximo miércoles 29 de abril.
Recordamos que además de Universitario y Tiro, Centro comparte grupo con Unión de Alicia, Unión de Sunchales y Nueve de Morteros.