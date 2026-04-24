Cosedepro dispuso operativo de seguridad por el partido Belgrano-Gimnasia de La Plata

El Cosdepro dispuso el operativo de seguridad para la disputa de la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, a jugarse este domingo a las 17:30 en Alberdi, con el encuentro entre Belgrano y Gimnasia y Esgrima de La Plata, con el arbitraje de Nazareno Araza.

La planificación se concretó durante una reunión llevada a cabo en el Julio César Villagra, encabezada por el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, junto a dirigentes de la Institución, autoridades policiales, y representantes de organismos provinciales y municipales.

Teniendo en cuenta que solo se juega con público local, los portones de acceso a las tribunas serán los de Arturo Orgaz, La Rioja, Hualfin, lugares en donde estará ubicado el personal de Tribuna Segura. Ante ello, se recomienda asistir con carnet de socio y Documento Nacional de Identidad.

Los hinchas podrán ingresar con banderas 2×1, tirantes e instrumentos de viento y percusión.

Los elementos prohibidos son las armas blancas y de fuego; bebidas alcohólicas; elementos pirotécnicos de cualquier tipo; banderas de clubes que pertenezcan a la divisa contraria y símbolos, emblemas o carteles que impliquen discriminación o que puedan incitar a la violencia, entre otros.

Efectivos de la Policía de Córdoba, FPA, Bomberos y seguridad privada, además de personal de salud, ambulancias, socorristas, controladores de ingresos, más el personal de la Municipalidad de Córdoba serán parte del dispositivo diagramado.

Los integrantes del plantel de Belgrano estarán alojados en el hotel Quinto Centenario.

Dogos XV vuelve a jugar en Córdoba por el Super Rugby Américas

Durante la reunión de la Mesa de trabajo del Cosedepro, también fue aprobado el dispositivo de seguridad para el encuentro de rugby entre Dogos XV y Pampas XV, a jugarse el viernes a las 20 en la cancha del Córdoba Athletic, ubicada en Argañaraz y Murguia 3251 de barrio Jardín.

El ingreso para los simpatizantes será a partir de las 18.

Ambas delegaciones accederán al lugar del evento por el portón N° 3

En el dispositivo de seguridad participará la Policía de Córdoba, seguridad privada, servicio sanitario y por el Municipio, lo harán las áreas de tránsito, Defensa Civil y Guardia Urbana.

Una semana más tarde, más precisamente, el sábado 2 de mayo, Dogos XV volverá a jugar de local con Tarucas, la franquicia perteneciente a la ciudad de Tucumán, con el mismo esquema de seguridad.

Ocho franquicias compiten en esta edición del Super Rugby Américas: Dogos XV (Córdoba); Pampas XV(Buenos Aires); Tarucas (Tucumán); Capibaras (Litoral); Peñarol Rugby (Montevideo); Selknam (Santiago); Cobras Brasil Rugby (Sao Paulo) y Yacaré XV (Asunción).