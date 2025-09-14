  • 14 septiembre, 2025

Deportes

Fútbol Infantil: Centro juega la final de la Copa de Plata. San Jorge espera por la final de la Norte

Sep 14, 2025

En la tarde del sábado se jugaron los partidos de cruces de las Copas de Plata y Oro, del fútbol de las Divisiones Inferiores de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte.

COPA DE PLATA

PORTEÑA ASOCIACIÓN vs TIRO FEDERAL
Promocional: 0 a 0
Preinfantil: 0 a 0
Infantil: 0 a 1
Prejuvenil: 1 a 1
Juvenil: 2 a 4

CENTRO BRINKMANN VS JUNIOR SUARDI.
PROMOCIONAL: 4 a 0
PRE INFANTIL: 0 a 3
INFANTIL: 5 a 3
PRE JUVENIL: 2 a 2
JUVENIL: 0 a 0

SEMIFINALES COPA DE ORO.

San Jorge vs 9 olímpico de Freire
Promocional 1 a 0
Preinfantil 2 a 0
Infantil 0 a 1
Prejuvenil 0 a 1
Juvenil 1 a 2

NUEVE DE JULIO MORTEROS VS. SPORTIVO SUARDI .
Promocional: 1 a 1
Preinfantil: 1 a 1
Infantil: 3 a 0
Prejuvenil: 5 a 0
Juvenil. 0 a 1

CENTRO JUEGA LA FINAL DE LA COPA DE PLATA

Por la semifinal de la Copa de Plata, los chicos de Centro recibieron a Juniors de Suardi, logrando la clasificación a la final.

Promo: victoria 4-0 (Lisandro Yralde x2, Benicio Possetto y Lorenzo Scalerandi).

Pre infantil: derrota 3-0.

Infantil: victoria 5-3 (Valentino Pessuto x2, Nicolás Yralde, Sebastián Bosio y Alan Godoy).

Pre juvenil: empate 2-2 (Julián Gay y Jonás Genovesio).

Juvenil: empate 0-0.

El próximo sábado, Centro recibe a Tiro Federal en la final.

COPA DE ORO: SAN JORGE ESPERA POR LA FINAL DE LA NORTE

Este sábado, San Jorge jugó las semifinales de la copa de oro ante 9 de Julio Olímpico de Freyre en el Padre Jorge Isaac, por el torneo clausura de la liga regional.

Resultados:

Promocional: victoria santa 1 a 0. Gol de Benjamin Quiroga.

Preinfantil: victoria santa 2 a 0. Goles de Thiago Ibañez x 2.

Infantil: victoria visitante 0 a 1.

Prejuvenil: victoria visitante 0 a 1.

Juvenil: victoria visitante 1 a 2.

No nos alcanzó con partidos de gran nivel, los chicos se quedan en las semis.

¡Ahora esperamos el campeón del torneo clausura para disputar el título de la zona Norte 2025!.