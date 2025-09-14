Basquet Formativo de San Jorge con doble jornada deportiva

Los chicos U13, U15 y U21 del Basquet Formativo de San Jorge, tuvo doble jornada.
El jueves en Morteros ante 9 de Julio, y este sábado, en el Polideportivo frente a Libertad de Villa Trinidad.
Los partidos correspondieron a la octava y novena fecha del Torneo Clausura de la Morterense.
Resultados Nueve de Morteros vs. San Jorge
U13:
Victoria local 97-37.
Máximo Voisard el máximo anotador con 12 puntos.
U15:
Victoria local 94-40. Alejo Juárez Ávila el máximo anotador con 16 puntos.
U21:
Victoria santa 67-73. Marcelo Simeone máximo anotador con 22 puntos.
Resultados San Jorge vs. Libertad:
U13:
Victoria visitante 29-105.
Máximo Voisard el máximo anotador con 9 puntos.
U15:
Victoria visitante 41-91. Aureliano Galimberti el máximo anotador con 16 puntos.
U21:
Victoria santa 80-56. Marcelo Simeone máximo anotador con 31 puntos.
¡El próximo partido se viene el clásico de visitantes!