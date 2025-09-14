  • 14 septiembre, 2025

Deportes

Basquet Formativo de San Jorge con doble jornada deportiva

Sep 14, 2025

Los chicos U13, U15 y U21 del Basquet Formativo de San Jorge, tuvo doble jornada.

El jueves en Morteros ante 9 de Julio, y este sábado, en el Polideportivo frente a Libertad de Villa Trinidad.

Los partidos correspondieron a la octava y novena fecha del Torneo Clausura de la Morterense.

Resultados Nueve de Morteros vs. San Jorge

U13:

Victoria local 97-37.

Máximo Voisard el máximo anotador con 12 puntos.

U15:

Victoria local 94-40. Alejo Juárez Ávila el máximo anotador con 16 puntos.

U21:

Victoria santa 67-73. Marcelo Simeone máximo anotador con 22 puntos.

Resultados San Jorge vs. Libertad:

U13:

Victoria visitante 29-105.

Máximo Voisard el máximo anotador con 9 puntos.

U15:

Victoria visitante 41-91. Aureliano Galimberti el máximo anotador con 16 puntos.

U21:

Victoria santa 80-56. Marcelo Simeone máximo anotador con 31 puntos.

¡El próximo partido se viene el clásico de visitantes!