El Newcom +40 tuvo su Torneo Nacional en Brinkmann

El Polideportivo de Centro Social, a través de la Subcomisión de este deporte, recibió este fin de semana, el Campeonato Argentino +40, donde la amistad es la escencia que se destaca.

Las Instituciones participantes son las siguientes:

1.- MERCEDES NEWCOM DE VILLA MERCEDES SAN LUIS

2.- ENTRERRIANOS DEL CLUB CAE DE FEDERACION

3.- FENIX BLUE DE LAS FLORES (BUENOS AIRES)

4.- MANGRULLEROS DE TRENQUE LAUQUEN (BS. AS)

5.- ONDA VERDE DE GENERAL CABRERA (CORDOBA)

6.- LOS DELFINES DE RIO III (CORDOBA)

Autoridades locales del Club anfitrión, del Municipio encabezado por el Intendente Mauricio Actis, Presidente de la Secretaría Provincial de Newcom Diana Carra, Vicpte Walter Castro, Coordinador Arbitral Héctor Castillo, a cargo del Area Deportiva +40 Paola Zulián y árbitros nacionales, participaron del acto de bienvenida, el sábado por la tarde.

Luego de la presentación de las Banderas de Ceremonias, y la interpretación del Himno Nacional, la Pte de la Secretaría de Newcom destacó la organización y el apoyo a la disciplina, remarcando el alcance que ha logrado en todos estos años.

El Intendente Actis felicitó por la organización y el crecimiento de este deporte.

Hubo entrega de reconocimientos a cada una de las Instituciones participantes por parte del Municipio.