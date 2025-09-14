Exitoso primer Encuentro de Atletismo Infantil en la Pista de Club Barrio Bertossi

Este domingo, en el predio del Club, el Grupo de Atletismo de Barrio Bertossi organizó el 1° Encuentro para Menores.

Una buena cantidad de niños de diferentes edades participaron de las actividades organizadas como carreras de atletismo, lanzamiento de jabalina y bala, y salto en largo.

También los mayores acompañaron a los más pequeños, finalizando con una caminata entre todos los presentes.

Se entregaron medallas a todos los niños que participaron, y se llevaron a cabo diferentes sorteos con premios de Instituciones y comercios locales.

Objetivo logrado.!!! Felicitaciones por la organización.