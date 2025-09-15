Basquet Asociativo: Ganaron Unión y Porteña. Completan Brinkmanenses y Morterenses

Por la fecha 8 del Torneo “Clausura” de la Asociación Morterense de Basquet, ganaron Unión de San Guillermo y Porteña. Los partidos se jugaron el viernes pasado.
En tanto, Brinkmanenses y Morterenses se cruzan entre martes y miércoles de esta semana.
Resultados
Sp. Suardi 86 – Unión San Gmo 91
Porteña 86 – Libertad VT 78
Pendientes
Nueve de Morteros vs. Centro Social (juegan el martes 16)
San Jorge vs. Tiro Federal (juegan el miércoles 17)
Posiciones
Unión San Gmo 14- Nueve de Morteros 13- Tiro Federal 13- Sp. Suardi 13- Porteña 12- San Jorge 9- Centro Social 8- Libertad VT 8.