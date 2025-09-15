Fútbol Regional Zona Norte: Nueve de Morteros y Sp. Suardi son finalistas del «Clausura»

Nueve de Morteros y Sportivo Suardi son los finalistas del Torneo del Clausura de la Zona Norte, de la Liga Regional de Fútbol.

En “La Villa”, el «Celeste» Morterense, le ganó a Porteña 4 a 2, con goles de Cabrera, Bolatti, Quiroga y Tonus, mientras que Daniele y Medrano anotaron para la visita.

En el «Bautista Monetti» de Tiro Federal, el local perdió 2 a 1 con Sportivo Suardi. Lo comenzó ganando el equipo local, con gol de Lucas Volken, lo empató Juliano Cainelli y sobre el final lo dio vuelta Emanuel Sacco.

Con estos resultados, el próximo domingo 21, se jugará la final del Torneo Clausura en La Villa de los Deportes, entre Nueve de Morteros y Sportivo Suardi.