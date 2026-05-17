Fútbol Infantil Centro: No pudo ante Nueve de Morteros

Los chicos del Fútbol Infantil de Centro Social, recibieron a Nueve de Morteros por la semifinal del Apertura de la Liga Regional Zona Norte.
Resultados
Promo: derrota 3 a 0.
Pre infantil: empate 0 a 0 (derrota 4 a 2 en penales).
Infantil: victoria 2 a 0 (Santiago Boscatti x2).
Pre juvenil: derrota 2 a 0.
Juvenil: victoria 2 a 1 (Lucas Peralta y Martín Davico).
De esta manera, el rojinegro no pudo acceder a la final y jugará el próximo sábado por el tercer puesto visitando en el clásico a San Jorge.