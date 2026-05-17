Fútbol Infantil San Jorge: Llave pareja ante Porteña. El visitante pasó a la final

Este sábado se disputaron las semifinales del Torneo Apertura, donde San Jorge recibió a Porteña Asociación en una jornada de partidos muy parejos y atractivos.
La llave quedó para la visita, en una definición que se resolvió por detalles y donde varias categorías llegaron hasta los penales.
Compartimos resultados y goleadores:
SAN JORGE vs PORTEÑA ASOCIACIÓN
Promocional: 1 – 2
Renzo Herrera
Preinfantil: 1 – 1 (4-2)
Julián Caro
Infantil: 1 – 1 (6-7)
Santino Lescano
Prejuvenil: 1 – 1 (4-2)
Nilo Naretto
Juvenil: 0 – 2
Sexta: 3 – 0
Adriel Ludueña-Alejo Almada-Gael Williner
Décima: 1 – 1
Lorenzo Toledo
Octava: 2 – 1
Benjamín Quiroga-Lucas Dalmasso
El próximo sábado, el santo recibirá a Centro Social por el encuentro correspondiente al tercer y cuarto puesto.
Felicitaciones a todos los chicos por esta gran primera etapa, donde las inferiores santas volvieron a ser protagonistas y dejaron muchos aspectos positivos a lo largo del torneo.