Fútbol Infantil San Jorge: Llave pareja ante Porteña. El visitante pasó a la final

Este sábado se disputaron las semifinales del Torneo Apertura, donde San Jorge recibió a Porteña Asociación en una jornada de partidos muy parejos y atractivos.

La llave quedó para la visita, en una definición que se resolvió por detalles y donde varias categorías llegaron hasta los penales.

Compartimos resultados y goleadores:

SAN JORGE vs PORTEÑA ASOCIACIÓN

Promocional: 1 – 2

Renzo Herrera

Preinfantil: 1 – 1 (4-2)

Julián Caro

Infantil: 1 – 1 (6-7)

Santino Lescano

Prejuvenil: 1 – 1 (4-2)

Nilo Naretto

Juvenil: 0 – 2

Sexta: 3 – 0

Adriel Ludueña-Alejo Almada-Gael Williner

Décima: 1 – 1

Lorenzo Toledo

Octava: 2 – 1

Benjamín Quiroga-Lucas Dalmasso

El próximo sábado, el santo recibirá a Centro Social por el encuentro correspondiente al tercer y cuarto puesto.

Felicitaciones a todos los chicos por esta gran primera etapa, donde las inferiores santas volvieron a ser protagonistas y dejaron muchos aspectos positivos a lo largo del torneo.