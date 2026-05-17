Liga Provincial de Basquet: Centro obtuvo 3 de 3 ante Instituto

Tres victorias en tres categorías jugadas para que el Básquet Femenino de Centro lidere la zona B de la Liga Provincial de clubes.

Por la fecha 5 de la fase regular, el Rojinegro recibió hoy en el Poli a Instituto de Córdoba.

U21: 54-44 (Alma Barbero con 14 puntos y Camila Defago con 13 más máximas anotadoras).

U17: 91-23 (Alma Barbero con 25 puntos y Camila Defago con 15 las máximas anotadoras).

U15: 96-24 (Emilia Ruatta con 20 puntos y Valentina Castellari con 17 las máximas anotadoras).

En la próxima fecha visitarán a Bochas de Colonia Caroya.