Fútbol Regional: Sp. Suardi se quedó con el «Apertura» de la Norte

Sportivo Suardi se quedó con el Apertura de la Zona Norte de la Liga Regional de Fútbol San Francisco.

En la noche del viernes, en La Villa de los Deportes, Nueve de Julio de Morteros y el Suardense, no se sacaron ventajas en el tiempo reglamentario, y desde los 12 pasos el visitante fue más certero.

Para Sp. Suardi marcaron Sánchez, Krenz, Gottero, Rojo y Astrada.

Para Nueve de Julio marcaron Gaido, Toldo y Marsengo; en tanto Gareis contuvo el penal de Cabrera.

El domingo 24, se pone en marcha el Torneo “Clausura”.