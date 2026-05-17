Basquet: Ganó Tiro Federal y también se sumó a la punta de la tabla

El equipo mayor de básquet de Club San Jorge, recibió a Tiro Federal por la décima fecha del Torneo Apertura de la Asociación Morterense, en un encuentro que terminó con victoria del equipo Morterense por 66-77.

En el conjunto santo se destacaron Maximiliano Ferraresi con 20 puntos, Oscar Cabrera con 17, mientras que Franco Scarafia aportó 15.

Previamente, la categoría Juvenil también cayó por 50-80.

El máximo anotador del equipo fue Nicolás Antonutti, con 14 puntos.

Pendiente: Libertad de Sunchales vs. Sp. Suardi

Posiciones

Unión San Gmo. 16- Libertad (S) 16– El Ceibo 16- Porteña 16- Tiro Federal-16- Sp. Suardi 14- Centro Social 14– San Isidro 12- Nueve de Julio 12- El Tala 11– San Jorge 11-Devoto 8.