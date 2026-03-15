Fútbol Infantil: Centro recibió a Nueve de Freyre con buena sumatoria

Las inferiores del fútbol de Centro recibieron este viernes a 9 de Freyre por la fecha 1 de la Liga Regional.

Todos los resultados:

– Promo: victoria 4 a 0 (Augusto Giaveno, Teo Peralta, Ignacio Fasano y Felipe Godoy).

– Octava: victoria 8 a 0 (Martino Cervera x2, Thiago Tévez x2, Mateo Cugno, Lorenzo Scalerandi, Juan Morressi y Francisco Scalerandi).

– Pre infantil: victoria 3 a 2 (Dante Bustos x2 y Justo Gagliardi)

– Sexta: derrota 2 a 1 (Ciro Mena).

– Infantil: empate 1 a 1 (Dylan Heredia)

– Pre juvenil: victoria 2 a 0 (Jeremías Tomasini y Francisco Bosio).

– ⁠Juvenil: empate 0 a 0.

En la próxima, los chicos visitan a Nueve de Morteros.