Buen comienzo de San Jorge en las Inferiores del Fútbol Infantil ante Porteña

Este fin de semana comenzó el Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, y las divisiones formativas de San Jorge iniciaron su camino visitando a Porteña Asociación en la primera fecha.
Fue una gran jornada de fútbol y pasión, donde nuestros chicos volvieron a salir a la cancha para representar los colores del santo y seguir sumando experiencia en una nueva temporada.
Compartimos los resultados y goleadores de la fecha:
PORTEÑA ASOCIACIÓN vs SAN JORGE
Décima: 0 – 2
Alexander Cortez
Agustín Ludueña
Octava: 2 – 2
Lucas Dalmasso
En contra
Sexta: 0 – 1
Santino Lescano
Promocional: 1 – 1
Jonathan Romero
Preinfantil: 1 – 1
Tomás Almada
Infantil: 1 – 4
Alejo Ferreyra
Ramiro Tolosa
Bastián Juncos x2
Prejuvenil: 1 – 7
Nilo Naretto
Alfieri Suppo
Benjamín Balbinotti
Román Ponce x2
Elías Gutiérrez x2
Juvenil: 2 – 4
Lucas Pizarro
Matías Rodríguez
Leónidas Simeone
Thiago Mitjana
Una nueva temporada comienza para nuestras inferiores, que continúan representando con orgullo a San Jorge, la institución más ganadora de la Liga Regional de San Francisco.