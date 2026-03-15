Buen comienzo de San Jorge en las Inferiores del Fútbol Infantil ante Porteña

Este fin de semana comenzó el Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, y las divisiones formativas de San Jorge iniciaron su camino visitando a Porteña Asociación en la primera fecha.

Fue una gran jornada de fútbol y pasión, donde nuestros chicos volvieron a salir a la cancha para representar los colores del santo y seguir sumando experiencia en una nueva temporada.

Compartimos los resultados y goleadores de la fecha:

PORTEÑA ASOCIACIÓN vs SAN JORGE

Décima: 0 – 2

Alexander Cortez

Agustín Ludueña

Octava: 2 – 2

Lucas Dalmasso

En contra

Sexta: 0 – 1

Santino Lescano

Promocional: 1 – 1

Jonathan Romero

Preinfantil: 1 – 1

Tomás Almada

Infantil: 1 – 4

Alejo Ferreyra

Ramiro Tolosa

Bastián Juncos x2

Prejuvenil: 1 – 7

Nilo Naretto

Alfieri Suppo

Benjamín Balbinotti

Román Ponce x2

Elías Gutiérrez x2

Juvenil: 2 – 4

Lucas Pizarro

Matías Rodríguez

Leónidas Simeone

Thiago Mitjana

Una nueva temporada comienza para nuestras inferiores, que continúan representando con orgullo a San Jorge, la institución más ganadora de la Liga Regional de San Francisco.