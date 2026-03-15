  • 15 marzo, 2026

Deportes

Buen comienzo de San Jorge en las Inferiores del Fútbol Infantil ante Porteña

Mar 14, 2026

Este fin de semana comenzó el Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, y las divisiones formativas de San Jorge iniciaron su camino visitando a Porteña Asociación en la primera fecha.

Fue una gran jornada de fútbol y pasión, donde nuestros chicos volvieron a salir a la cancha para representar los colores del santo y seguir sumando experiencia en una nueva temporada.

Compartimos los resultados y goleadores de la fecha:

PORTEÑA ASOCIACIÓN vs SAN JORGE

Décima: 0 – 2

Alexander Cortez

Agustín Ludueña

Octava: 2 – 2

Lucas Dalmasso

En contra

Sexta: 0 – 1

Santino Lescano

Promocional: 1 – 1

Jonathan Romero

Preinfantil: 1 – 1

Tomás Almada

Infantil: 1 – 4

Alejo Ferreyra

Ramiro Tolosa

Bastián Juncos x2

Prejuvenil: 1 – 7

Nilo Naretto

Alfieri Suppo

Benjamín Balbinotti

Román Ponce x2

Elías Gutiérrez x2

Juvenil: 2 – 4

Lucas Pizarro

Matías Rodríguez

Leónidas Simeone

Thiago Mitjana

Una nueva temporada comienza para nuestras inferiores, que continúan representando con orgullo a San Jorge, la institución más ganadora de la Liga Regional de San Francisco.