Se jugó parcialmente la 2° fecha del Asociativo de Basquet, con victoria de Centro

Se jugó parcialmente la segunda fecha del Asociativo de la Morterense de Basquet, con la localía de los dos equipos Brinkmanenses.

PRENSA CENTRO

Victoria del equipo de Lucato en su debut en casa.

Fue 71-54 sobre Sociedad Sportiva Devoto, en un partido que Centro dominó desde el arranque.

Facu Costamagna con 14 puntos fue el máximo anotador del equipo, seguido por Máximo Blangini con 12.

Previamente, también fue victoria de los chicos de U13 por 63-22.

El próximo miércoles, el rojinegro será visitante de El Ceibo de San Francisco, equipo que también ganó sus dos encuentros.

PRENSA MUNDO SAN JORGE

SAN JORGE NO PUDO ANTE EL CEIBO

Se jugó la segunda fecha del asociativo morterense de basquetbol y San Jorge cayó frente a El Ceibo de local.

El resultado final fue: 57-85.

Entre los máximos anotadores del juego se destacaron, Maximiliano Ferraresi con 15, Oscar Cabrera 13 y Franco Scarafia 10 puntos.

La U17 que jugó previo a primera división, fue también para la visita 54-84.

El mayor anotador fue Pablo Quinteros con 15 puntos.

¡El próximo juego visitamos al 9 de Morteros por la tercera fecha!