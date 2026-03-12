Cosedepro: Amplio Operativo de Seguridad en eventos deportivos de gran convocatoria

El Gobierno de la Provincia, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), dispuso un amplio operativo de seguridad ante una semana de intensa agenda deportiva en Córdoba, que incluye cinco partidos de fútbol de gran convocatoria y un encuentro internacional de rugby.

La planificación contempla dispositivos específicos para cada evento, con especial atención al clásico Belgrano–Talleres, que se disputará el domingo en el estadio Julio César Villagra.

El esquema general prevé la participación de personal del Ministerio de Seguridad, la Agencia Córdoba Deportes, Policía de Córdoba, Bomberos, Fuerza Policial Antinarcotráfico con canes K-9, servicios sanitarios y seguridad privada. También se desplegarán operadores del programa Tribuna Segura y personal de Utedyc en los accesos a los estadios.



Además, distintas áreas de la Municipalidad de Córdoba —como Tránsito, Transporte, Espectáculos Públicos, Guardia Urbana y Fiscalización y Control— trabajarán en coordinación para garantizar el normal desarrollo de los espectáculos y el ordenamiento del tránsito en las zonas de influencia.

En todos los encuentros se aplicarán controles estrictos y se mantiene la prohibición del ingreso de armas blancas o de fuego, pirotecnia, bebidas alcohólicas y cualquier elemento que pueda generar riesgos o incitar a la violencia.

Cronograma de partidos

Jueves – 19:15: Talleres vs Instituto (Estadio Kempes)

Jueves – 19:15: Estudiantes de Río Cuarto vs Belgrano (Estadio Antonio Candini)

Viernes – 21:00: Racing vs Almirante Brown – Primera Nacional

Sábado – 20:30: Dogos XV vs Selknam (Chile) – Super Rugby Américas

Domingo – 17:30: Belgrano vs Talleres – clásico cordobés

Lunes – 22:15: Instituto vs Independiente – Liga Profesional

Operativo especial para el clásico Belgrano – Talleres

El encuentro entre Belgrano y Talleres, el principal clásico del fútbol cordobés, se disputará el domingo a las 17:30 en el estadio Julio César Villagra.

El operativo prevé la apertura del estadio a las 15:30 y la participación de alrededor de mil personas, entre efectivos policiales y personal de distintos organismos provinciales y municipales.

El programa Tribuna Segura estará presente en los siete accesos del estadio, donde se realizarán controles de identidad y de admisión para garantizar el cumplimiento de las restricciones vigentes.

Además, funcionará una Unidad Judicial Móvil, a cargo del Dr. Gonzalo Moreno, con apoyo de las Unidades Judiciales 3A y 3B.

Para el traslado de los equipos se dispusieron rutas diferenciadas de ingreso y egreso, con el objetivo de minimizar puntos de contacto con el público. Belgrano concentrará en el hotel Quinto Centenario, mientras que Talleres lo hará en el Orfeo Suites de Rodríguez del Busto.

Operativos en otros encuentro: Talleres – Instituto (jueves)

El partido se disputará en el estadio Kempes con apertura de portones desde las 17:15.

Ingresos habilitados:

Platea Ardiles: puerta 1

Popular Artime: puerta 1 bis

Popular Willington: puerta 2 y auxiliar norte

Platea Gasparini: puertas 3 y 4

Ese día, los parques del Kempes, del Chateau y Bustos permanecerán cerrados al público desde las 14 horas.

Los estacionamientos oficiales serán las playas norte y sur, Parques del Kempes y Bustos, la Escuela de Turismo Montes Pacheco y el Centro de Convenciones.

El transporte urbano funcionará con un plan especial de contingencia mediante las líneas 71, 72 y 80.

Estudiantes de Río Cuarto – Belgrano

El encuentro se jugará también el jueves a las 19:15 en el estadio Antonio Candini, con un operativo coordinado con la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.

Se aplicarán controles del programa Tribuna Segura y perímetros de tránsito con cortes de calles en las inmediaciones del estadio, para garantizar zonas de exclusión vehicular y facilitar el ingreso del público.

Participarán además áreas de la Municipalidad de Río Cuarto, como Guardia Local, Tránsito, Defensa Civil y Sanidad.

Racing – Almirante Brown

El partido de Primera Nacional se disputará el viernes a las 21 en el estadio Miguel Sancho, en barrio Nueva Italia.

Accesos habilitados:

Portón 4: nueva preferencial (calle Quevedo)

Portón 6: popular Sur

Portón 3: popular Norte

Portones 1 y 2: plateas

Dogos XV – Selknam

El sábado a las 20:30 se disputará el encuentro del Super Rugby Américas entre Dogos XV y Selknam de Chile en el Córdoba Athletic Club.

El ingreso estará habilitado desde las 18:30, con acompañamiento del Cosedepro para garantizar las condiciones de seguridad de un evento fiscalizado por Sudamérica Rugby y televisado a nivel internacional.

Instituto – Independiente

El lunes a las 22:15, Instituto recibirá a Independiente en el estadio Monumental de Alta Córdoba. El ingreso del público se habilitará desde las 20:15, con controles de Tribuna Segura en todos los accesos.