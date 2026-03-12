En las instalaciones del Estadio Mario Alberto Kempes comenzó un nuevo ciclo lectivo del Programa de Inclusión y Terminalidad Educativa (PIT) Deportivo, una propuesta que permite a jóvenes deportistas continuar con su formación académica mientras desarrollan su carrera deportiva.

La extensión áulica funciona dentro del Polo Deportivo Kempes que depende del IPEM 21 Alfonsina Storni, en articulación entre la Agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de Educación de la Provincia. El espacio está pensado especialmente para deportistas de mediano y alto rendimiento, quienes deben compatibilizar largas jornadas de entrenamiento, viajes y competencias con su trayectoria educativa.

Actualmente, el programa acompaña a alrededor de 120 estudiantes, que cursan en un formato adaptado a sus necesidades deportivas. Las clases se desarrollan en dos turnos y se complementan con la posibilidad de atenderse en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

Desde el equipo educativo, destacaron el valor del acompañamiento integral que propone el programa. Victoria Grahovac señaló que el trabajo cotidiano no se limita únicamente al aspecto académico: “El acompañamiento es cercano y personalizado, gracias al convenio con la Agencia Córdoba Deportes. No solo atendemos las cuestiones educativas, sino también al deportista como una persona integral, acompañándolo tanto en las victorias como en las frustraciones”.

Además, explicó que el espacio busca sostener trayectorias educativas en contextos de alta exigencia deportiva: “Somos una escuela pequeña, con dos aulas, pero acompañamos a 120 estudiantes deportistas de mediano y alto rendimiento. Trabajamos dentro del programa PIT, de inclusión y terminalidad educativa, donde los estudiantes no solo egresan con el título de Ciencias Sociales y Humanidades, sino también con una formación de oficio como monitor deportivo”.

El origen del programa se remonta a 2017, cuando el Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba Deportes impulsaron el PIT Deportivo para responder a una necesidad detectada en la comunidad deportiva: la dificultad de muchos jóvenes atletas para sostener sus estudios mientras desarrollaban su carrera deportiva.

En ese sentido, Diego Brazzale, Director de Proyectos Especiales Deportivos de la ACD, explicó que la iniciativa nació con el objetivo de acompañar integralmente a los deportistas: “El alto rendimiento no es solo entrenamiento y competencia, sino también todo el trabajo y el apoyo que hay detrás de cada deportista. Por eso el programa no solo apunta a formar deportistas de alto rendimiento, sino también personas de alto rendimiento”.

A lo largo de los años, el PIT del Kempes se consolidó como un espacio educativo que articula deporte y educación, permitiendo que jóvenes de disciplinas como fútbol, natación, hockey, judo, básquet, golf o motociclismo puedan continuar su formación académica sin abandonar su desarrollo deportivo.

Con el inicio de este nuevo ciclo lectivo, el programa renueva su compromiso de seguir acompañando a estudiantes deportistas en la construcción de su proyecto de vida, combinando educación, deporte y oportunidades de desarrollo personal.

Para más información: escueladeportiva.kempes@me.cba.gov.ar