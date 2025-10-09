Fútbol Infantil de San Jorge visita a Devoto en el arranque del Absoluto y resto de la agenda

El fútbol infantil de San Jorge emprende una nueva instancia del Torneo 2025. Como campeón de la Zona Norte, el debut se produce este jueves en Devoto con todas las categorías competitivas.

INFORME PRENSA MUNDO SAN JORGE

Inferiores

Arranca el Torneo Absoluto para las inferiores santas, viajamos este jueves para enfrentar a Sociedad Sportiva Devoto, desde las 20 horas con las 5 categorías puntuables.

Torneo

la categoría 2017 estará presente, en la °40 edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, organizado por el club Unión de Súnchales.

Primera División

Jugamos la segunda fecha del absoluto, este viernes feriado visitamos a Sportivo Club Sacanta, 16:00 hs Reserva y 18:00 hs Primera.

Fútbol Femenino

Las chicas disputan semi final del Torneo Clausura, visitando a 9 de Julio Olímpico de Freyre, este viernes desde las 16 hs.

Fútbol Senior

El plantel senior +35 juega contra Central Norte, este sábado en la cancha del club Atlas de nuestra ciudad.

BÁSQUET

Las formativas reciben al 9 Morteros B, el martes 14 desde las 19.30 horas juegan U13 y U15.

INTERCAMBIO DEPORTIVO

El mini básquet santo emprende viaje como todos los años con su actividad de intercambio, este año visitamos la provincia de San Luis y al Club Guaycurú, para participar del Encuentro Nacional de Mini Básquet, salida este viernes y con regreso el día domingo.

Básquet Femenino

Las chicas visitan a Tiro Federal este lunes desde las 20.30 horas.

PATÍN

El equipo santo va a participar del encuentro de patín que se realiza este sábado 11, la escuela de patín de Sociedad Rural de Morteros.

VÓLEY

Primera

El equipo femenino de primera santo recibe este jueves desde las 21 horas a Unión de San Guillermo.

BOCHAS

Este domingo los bochófilos santos competirán en el torneo organizado por el Club Asociación Cultural y Deportiva La Paquita. La modalidad es por pareja en las tres categorías.

PÁDEL

Continua el cronograma de la APC, en esta ocasión organizan Tiro Federal en caballeros Impares y el Cultural de La Paquita en Damas Pares, de este ultimo las canchas son subssede.