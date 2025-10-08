Con rivales confirmados, el Basquet de Centro se prepara para instancias finales de Provinciales

Centro Social una vez más presente en las definiciones más importantes de nuestra provincia.

Con rivales confirmados

Por la Liga B Masculina, Centro, que fue el mejor equipo de toda la fase regular, se enfrenta en cuartos de final a Central Argentino de Río Cuarto (3° en el grupo A).

El primer juego (serie al mejor de 3) será este domingo 12 de octubre en Brinkmann, a la hora 19. El segundo, en Río Cuarto, el viernes 17. De haber un tercer partido será el domingo 19 en Brinkmann.

Por la Liga del Centenario Femenina, Las Lobas lograron el sábado el importante acceso a semifinales de la competencia.

En dicha instancia jugarán ante Instituto de Córdoba, 1° invicto en la fase regular, con fecha a confirmar.