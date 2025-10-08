  • 8 octubre, 2025

Fútbol Infantil de San Jorge sigue cosechando éxitos

Este fin de semana tres categorías de las inferiores santas estuvieron participando del torneo “Pequeños Patriotas”, que organizaba el club 9 de Julio Olímpico de Freyre.

En dos categorías lograron levantar la copa, los chicos 2013 se consagraron campeones de la copa de oro, la 2012 en la de plata y la 2015 llegó hasta cuartos de final de copa de oro.

Este lunes la pre infantil se llevó el título en la finalisima ante 9 de Freyre por 2-0, partido que se jugó en Porteña.

Los goles fueron marcados por Santino Maidana y Thiago Ibáñez.