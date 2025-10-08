  • 8 octubre, 2025

Deportes

Con presencia Brinkmanense, se jugó Provincial de Selecciones Sub 15 Fase Regional

Oct 8, 2025

Con mucha presencia rojinegra, se jugó este fin de semana en San Francisco la fase regional del torneo provincial de asociaciones U15 de la Federación de Córdoba de básquet masculino y femenino.

Centro Social tuvo representación en ambos equipos de la Morterense:

Femenino:

– Alma Barbero

– Esperanza Chicco

– ⁠Maia Cerutti Cárcano

– ⁠Frida Sacavino

– ⁠Gianna Gatto Gandolfo

– ⁠Emilia Ruatta

– ⁠Camila Genero Vega

– ⁠Profe Germán Giaveno

Masculino:

– Agustín Enrico

– ⁠Gerónimo Pagani

Las chicas lograron la clasificación a la fase final, tras ganar ambos partidos:

– vs San Francisco 100-25 (Alma Barbero 20, Camila Genero 17, Maia Cerutti Cárcano 12, Gianna Gatto 10).

– ⁠vs Noreste 132-11 (Frida Sacavino 21, Emilia Ruatta 17, Esperanza Chicco 9).

L⁠os chicos, no pudieron clasificar, cayendo ajustadamente en ambos encuentros:

– vs San Francisco 73-72 (Agustín Enrico 5, Gerónimo Pagani 2).

– ⁠vs Noreste 89-81 (Agustín Enrico 6).